Президент поручил ГПУ проверить факты двойной выдачи госактов на землю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ до конца 2011 года проверить факты выдачи на один земельный участок нескольких государственных актов на право собственности на землю.

Об этом говорится в поручении «О некоторых вопросах дерегулирования» от 29 ноября т.г., опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, В.ЯНУКОВИЧ также поручил генпрокурору провести проверки фактов нарушения сроков выдачи гражданам государственных актов на право собственности на землю при условии подачи необходимых документов и принять по результатам проверок меры реагирования в соответствии с законодательством.