Присяжнюк рассчитывает на увеличение экспорта сельхозпродукции в Венгрию

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК рассчитывает на увеличение экспорта сельхозпродукции из Украины в Венгрию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минагропрода, об этом министр сообщил сегодня в ходе Второго заседания Межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Одессе.

Отмечается, что Н.ПРИСЯЖНЮК и министр национального развития Венгерской Республики Тамаш ФЕЛЛЕГГИ договорились работать по углублению товарных отношений в аграрной сфере.

Сообщается, что в течение 2011 г. товарооборот между Украиной и Венгрией вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, в том числе объем экспорта - на 64%, а импорта - на 15%. «Наши страны заинтересованы в углублении двусторонних отношений. Это в частности касается экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции. Украина является традиционным экспортером зерновых на рынки ЕС, в том числе и в Венгрию. В связи с нынешним рекордным урожаем мы будем увеличивать поставки. Также мы экспортируем подсолнечное масло. Общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции составляет примерно 1 млрд. 300 тыс. долл. И в отличие от всего баланса торговли, здесь мы имеем полный паритет между импортом и экспортом», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также делегации Украины и Венгрии обсудили перспективы сотрудничества в сферах животноводства, овощеводства, растениеводства, виноделия и ветеринарии. В частности, по словам Т.ФЕЛЛЕГГИ, венгерская сторона заинтересована в создании совместных проектов в области виноделия. «Для Венгрии важен не только импорт продуктов виноделия, но и работа над совместным производством. В Украине созданы все условия для успешного ведения такого производства, и мы готовы сотрудничать и инвестировать финансы в эту отрасль», - сообщил Т.ФЕЛЛЕГГИ.

Отмечается, что по результатам договоренностей был подписан Протокол Второго заседания Межправительственной украино-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. В нем стороны обозначили направления дальнейшего сотрудничества, в частности, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетику, экологию, а также перспективы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества.