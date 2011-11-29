Россия до конца года планирует экспортировать 18 млн. тонн зерна
20:04, 29 ноября 2011Агро
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Москва. Россия до конца года планирует экспортировать 18 млн. тонн зерна.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании президиума правительства сказал первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ.
«До 1 января скорее всего будет 18 млн.», - сказал В.ЗУБКОВ.
Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК сообщила, что уже экспортировано более 13 млн. тонн.
Российские аграрии собрали в этом году 97,8 млн. тонн зерна.
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