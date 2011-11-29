Москва. Россия до конца года планирует экспортировать 18 млн. тонн зерна.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании президиума правительства сказал первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ.

«До 1 января скорее всего будет 18 млн.», - сказал В.ЗУБКОВ.

Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК сообщила, что уже экспортировано более 13 млн. тонн.

Российские аграрии собрали в этом году 97,8 млн. тонн зерна.