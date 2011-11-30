МХП сертифицирует производство растениеводческой продукции по системе ISO 22000

Компания «Мироновский продукт», один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине, намерена сертифицировать производство растениеводческой продукции по системе ISO 22000.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в беседе с журналистами директор департамента технологий и качества пищевой продукции ОАО «Мироновский хлебопродукт» Елена КОСЮК.

Она отметила, что компания запускает пилотный проект по сертифицированию производства зерновых и масличных в хозяйстве «Урожай», которое объединяет порядка 80 тыс. га и выращивает 4 основные культуры.

«Мы пока что идем на глобальное управление качеством — на ISO 22000, потому что оно включает в себя элементы ISO 9001 и элементы НАССР», - сказала Е.КОСЮК.

По ее мнению, сертификация производства зерновых и масличных культур позволит компании в дальнейшем снизить затраты на лабораторные исследования. «При приеме зерновых на комбикормовые заводы для переработки, пробы и анализы берутся с каждой машины, и это очень дорого и очень сложно. Бюджет лабораторных исследований по году в компании составляет порядка 20 млн. грн. Если мы можем сертифицировать в хозяйстве процесс выращивания, мы снизим затраты на лабораторные исследования. Один раз вложив деньги в сертификацию технологической цепочки выращивания той или иной культуры, мы в дальнейшем сэкономим на анализах», - пояснила она.

По оценкам Е.КОСЮК, на пилотный проект по сертификации зернового производства компания потратит порядка 100-150 тыс. грн. «Сюда входит и обучение людей, и прописывание документов, и подготовка к предаудиту. Сам аудит составит порядка 7-8 тыс. долл. Я надеюсь, что в дальнейшем мы только на анализах сэкономим по году порядка 200 тыс. грн. по одному предприятию», - добавила она, отметив, что подготовительную работу компания будет проводить самостоятельно, а на этап сертификации будет привлекать компанию SGS. «Если мы пилотный проект запустим и он пройдет удачно, то перспективы - это вопрос ближайших пяти лет - сертификация всех посевных площадей компании», - сказала Е.КОСЮК. Она отметила, что сегодня уже имеется порядка 300 тыс. га, и компания планирует к 2015 года расшириться до 450 тыс. га.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины (ТМ «Наша Ряба»).

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

По данным за первое полугодие 2011 г., производственные мощности МХП составляют 370 тыс. тонн куриного мяса в год. Однако с вводом в эксплуатацию первой очереди птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой в настоящее время ведется в Винницкой области, производственные мощности МХП возрастут до порядка 580 тыс. тонн куриного мяса в год.

Также компания производит продукцию под ТМ «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.