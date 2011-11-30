Беларусь поддерживает сохранение ограничений на ввоз в Таможенный союз сахара-сырца

Минск. Республика Беларусь выступает за сохранение действующих ограничений на ввоз в страны Таможенного союза сахара-сырца до 1 августа 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна «Белгоспищепром» Иван ДАНЧЕНКО.

«В Беларуси и России в этом году рекордно высокий урожай сахарной свеклы. Так, в Беларуси намечено получить сахара на 120-130 тыс. тонн больше. В связи с увеличением производства свекловичного сахара следует ограничить ввоз в Таможенный союз сахара-сырца», - отметил И. ДАНЧЕНКО.

По словам председателя «Белгоспищепрома», для этого производители Беларуси, России и Казахстана будут вносить предложения в Комиссию Таможенного союза о продлении действия существующей импортной таможенной пошлины на сахар-сырец в размере 140 долл. за тонну.

«С 1 мая 2012 года эта пошлина должна была быть снижена до 50 долл., однако будет внесено предложение о ее сохранении в размере 140 долл. до 1 августа 2012 года», - сообщил И. ДАНЧЕНКО.

Он отметил, что переработка сахара на белорусских заводах будет продолжаться еще 50 дней, конечный срок – 20 января 2012 г.

«Погода позволяет не допускать потерь, не видим пока потерь по хранению, выход сахара технологичен, ресурсы используются грамотно», - подчеркнул И. ДАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее правительственная подкомиссия по защитным мерам во внешней торговле под председательством первого вице-премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА одобрила предложение об установлении в период с 1 мая по 31 июля 2012 года таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на уровне 140 долл. за тонну.