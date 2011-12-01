В Ивано-Франковской области горит лес на Черногорском хребте Карпат.

Как сообщили сегодня УНИАН в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, вечером 30 ноября лесная охрана Верховинского района зафиксировала лесной пожар возле села Дземброня близ гор Смотрич - Ушастый камень на высоте 2000 м над уровнем моря.

Возгорание, вероятно, возникло на территории лесфонда Верховинского агролесхоза и Карпатского национального природного парка.

Пожар тушили всю ночь, этот процесс осложнен из-за сильного ветра и отсутствия транспортных путей к местам возгорания.

Горит сосна горная (жереб), которая растет на каменистых россыпях Карпатских гор, где тушить пожар крайне тяжело и применение спецтехники практически невозможно.

Утром к работникам МЧС присоединилась лесная охрана ГП «Верховинское лесное хозяйство». Лесоводы, оснащенные ранцевыми огнетушителями и бензопилами, помогают локализовать и погасить пожар, который возник в высокогорье Черногорского хребта.