Рынок сельхозземли может начать полноценную работу в конце 2012 - начале 2013 года - Присяжнюк

Рынок сельскохозяйственной земли может начать полноценную работу в конце 2012 или начале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я так вижу, что где-то приблизительно на конец года 2012 или на начало 2013-го мы дадим возможность полноценного оборота сельскохозяйственной земли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил четкое задание по завершению земельной реформы, но добавил, что правительство не будет спешить и делать необдуманные шаги. «Спешить и какие-то необдуманные шаги делать мы не будем, это позиция и правительства, и Президента», - сказал министр. По его словам, правительство на сегодня выступило с инициативой направить законопроект о рынке земли на повторное первое чтение. «Сейчас его доработают, пройдет первое чтение, второе чтение по полной программе, и потом мы будем предлагать, чтобы после этого было определено время для того, чтобы можно было запустить земельный кадастр, чтобы провести инвентаризацию земли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что основная цель завершения земельной реформы и введения рынка земли – это улучшение жизни в селе.

В ходе своего выступления на круглом столе «Агробизнес по-новому: есть ли жизнь после окончания земельной реформы?» министр отметил, что после принятия закона о рынке земель министерство и правительство будет еще на протяжении года отслеживать недостатки, которые будут выявляться, и вносить соответствующие изменения. «Конечно, на протяжении года будет понятно, где есть недостатки, которыми будут пытаться злоупотреблять. Конечно, и комитет, и мы как исполнительная ветвь власти должны изучать, и общественные организации. Мы обязательно будет собираться, изучать и вносить изменения, чтобы такое не происходило (злоупотребление на рынке земли – УНИАН)», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.