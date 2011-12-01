Госземагентство: закон о рынке земли будет принят до конца года или в начале следующего

Государственное агентство земельных ресурсов Украины прогнозирует, что закон о рынке земли будет принят до конца текущего года или в начале следующего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в беседе с журналистами председатель Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

«Я прогнозирую, что закон будет принят либо до конца года, либо в начале следующего», - сказал он.

На вопрос об отмене моратория на продажу сельхозземель С.ТИМЧЕНКО ответил, что он затрудняется сказать, когда это может произойти. По его словам, мораторий на продажу сельхозземель действует до 1 января 2012 года, и правительство будет принимать отдельное решение, продлевать ли его.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.