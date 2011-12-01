Завтра в Украине сохранится прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 декабря будет переменная облачность. Без осадков, только ночью и утром в восточной части, в Крыму и Приазовье небольшой мокрый снег и дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье в южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье и в Карпатах 1-6° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье до 10°, в восточных областях около 0°; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла к 3° морозу, днем 2-7° тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.