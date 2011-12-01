Укоопсоюз принят в Euro Coop

Укоопсоюз (Укоопспілка) с 1 января 2012 года станет членом надгосударственной европейской структуры - Euro Coop.

Об этом говорится в пресс-релизе Укоопсоюза, переданном УНИАН.

В настоящий момент Укоопсоюз представляет интересы 500 тыс. пайщиков и 58 тыс. наемных сотрудников системы потребительской кооперации Украины.

Euro Coop - Объединение потребительских кооперативов в Европе, членами которой являются национальные организации потребительских кооперативов в 17 странах Европы. Euro Coop является полноправным партнером Евросоюза в вопросах улучшения маркировки товаров в секторе розничной торговли, сбалансированного потребления и производства товаров, функционирования цепи поставок продовольственных продуктов питания, формирования политики относительно ГМО.

Как отмечается в документе, обращение с просьбой принять Укоопсоюз в авторитетную международную организацию потребительской кооперации было направлено в августе текущего года. А уже в сентябре первые лица Euro Coop - президент Объединения потребительских кооперативов в Европе Алдо СОЛДИ и генсекретарь Euro Coop Родриго ГОВЕЙЯ - впервые посетили Украину и познакомились с деятельностью Укоопосоюза. После визита в Украину и трех месяцев переговоров, в ноябре Генеральная Ассамблея Euro Coop в Брюсселе приняла решение принять в состав организации Украинский Укоопсоюз (Укоопспілка).

«Я рад сообщить, что на Генассамблее Euro Coop было единогласно утверждено членство Укоопсоюза в нашем содружестве, и с 1 января 2012 года Укоопсоюз станет полноправным членом Euro Coop», - отметил в своем официальном письме генеральный секретарь Euro Coop.

Председатель Правления Центрального союза потребительских обществ Украины Владислав ГОНЧАРЕНКО уверен, что вступление в Euro Coop - значимое событие для всей потребительской кооперации Украины. «Членство в этой авторитетной международной организации дает ряд интересных перспектив и новых возможностей: во-первых, мы можем использоваться опыт наших европейских коллег для улучшения работы потребительской кооперации в Украине, а во-вторых, теперь мы совместно с другими членами Euro Coop можем участвовать в диалоге с евроструктурами, поднимать те вопросы, которые для нас актуальны”. - заявил В.ГОНЧАРЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день в системе потребительской кооперации Украины идет активная подготовка к реформированию. Цель: модернизировать систему, внедрить лучшие мировые практики, при этом сохранив целостность и суть потребительской кооперации. «Сегодня Укоопсоюз является уникальной по своей организационно - правовой составляющей многопрофильной организацией, среди видов деятельности которой - розничная и оптовая торговля, рынки, ресторанный бизнес, производство продуктов питания, отельный бизнес, банковское дело, страхование, - сказал В.ГОНЧАРЕНКО, - Мы заинтересованы получить лучший опыт для того, чтобы интересы пайщиков и сотрудников системы были удовлетворены».

Вступление Укоопсоюза в Euro Coop в потребкоперации Украины считают символичным, поскольку ОНН провозгласила 2012 год Международным годом кооперативов.

*** Созданный в 1957 году, Eurp Coop сегодня представляет около 3200 локальных и региональных кооперативов, а общее количество его членов насчитывает более чем 29 млн. потребителей по всей Европе. Потребительские кооперативы - предприятия, владельцами которых являются непосредственно потребители, ведущие свою деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания. Общий товарооборот насчитывает более 73 млрд. евро с 36 000 точками продаж и 400 000 рабочих.

Укоопсоюз (Укоопспілка) объединяет более 10 тыс. 500 магазинов в селах и районах, а так же 423 из 2758 существующих в Украине рынков (более 15%). Только за счет организации рынков Укооспсоюз обеспечивает торговыми местами 261 тыс. частных предпринимателей (около 30% от всех торговых мест на рынках Украины), значительная часть которых – реализуют сельхозпродукцию отечественного производства (каждое десятое торговое место). В системе Укоопсоюза также функционируют 265 производственных предприятий, среди которых - производство из отечественного сырья консервации, варенья, сладких вод, соков, хлебобулочных изделий.