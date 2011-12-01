Опрос: более 20% производителей молока считают, что госполитика направлена на уничтожение молочной отрасли

Примерно 21% руководителей предприятий молочной отрасли считают, что государственная политика направлена на сокращение производства молока и сворачивание молочной отрасли, а 55% уверены в отсутствии какой-либо целенаправленной государственной политики в этом вопросе.

Такие данные опроса обнародовал в ходе круглого стола «Как остановить падение молочной отрасли Украины: мнение сельхозпроизводителей» директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий ДМИТРУК, сообщила УНИАН пресс-служба центра.

По данным социологов, около 87% опрошенных руководителей предприятий-производителей молочной продукции хотели бы вернуться к прежней системе государственной поддержки, когда дотации выплачивались на литр сданного на переработку молока, а 81% ответили, что их не устраивает ситуация, которая сложилась на сегодня с выплатой госдотаций. По данным центра, 91% опрошенных ответили, что их предприятия не получали в этом году государственных дотаций за производство молока, а 29% сообщили, что даже «не слышали» о внедрении в этом году новой системы дотаций производителям молока, а именно, о субсидировании строительства ферм и комбикормовых заводов. Кроме того, 50% слышали, но «не могут сказать ничего определенного», и всего 19% хорошо проинформированы о ней.

Напомним, в марте 2011 г. Кабинет министров постановлением №246 утвердил новый порядок начисления НДС и дотаций производителям молока и мяса.

В частности, мясомолочные предприятия должны перечислять НДС от реализации своей продукции и закупки молочного и мясного сырья не на специальные счета для дальнейшей выплаты дотаций аграриям, а в специальный фонд государственного бюджета.

В свою очередь, государство планировало за счет аккумулированных от НДС средств выплачивать дотации за сданные на переработку молоко и мясо, а также частично компенсировать затраты физлиц на покупку установок индивидуального доения.

В сообщении отмечается, что все средства, которые ранее шли на выплаты дотаций производителям молока и мяса от переработчиков, идут в спецфонд госбюджета, откуда их предполагается направлять для строительства ферм, комбикормовых заводов и приобретение оборудования. По словам директора департамента животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрея ГЕТЯ, общая их сумма с начала 2011 года составила более 500 млн. грн., однако они так и остаются в спецфонде. А.ГЕТЬ отметил, что эти деньги до сих пор не распределены и, возможно, не будут распределяться в этом году.