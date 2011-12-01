Молочники выступают за возврат к прежней системе дотирования производителей молока

Представители мясомолочной отрасли выступают за возврат к прежней системе дотирования частных домохозяйств-производителей молока, когда дотация выплачивалась на единицу сданного на переработку сырья. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной ассоциации молочников Украины со ссылкой на главу правления ассоциации Василия БОНДАРЕНКО.

Отмечается, что В.БОНДАРЕНКО участвовал в разработке зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта Екатерины ВАЩУК № 9345, которым предлагается вернуть порядок дотирования производителей молока, существовавший до 31 декабря 2010 года.

«Та система, которая была раньше, решала два вопроса. Первый – это выплата доплаты производителям сырья. И главное, что эта дотация, которая шла за счет возврата НДС, она не ложилась на себестоимость. Это сдерживало цены на продукцию. А в молоке или в мясе основная составляющая себестоимости – это сырье», - пояснил В.БОНДАРЕНКО.

При этом эксперт не считает, что прежний порядок был непрозрачным. «Эти дотации считались бюджетными. Поэтому их выплату контролировала налоговая инспекция. Прозрачная или непрозрачная эта схема, зависит от того, кто под каким углом на нее смотрит. Я не отрицаю, что и среди переработчиков могли быть какие-то нарушения. Во всяком случае, были такие случаи, когда они платили очень крупные штрафы. Я считаю, что та схема, которая работала с 1998 года по 2010 год, должна работать и сейчас, и в особенности для населения. Ведь демография такова, что люди по возрасту все время уходят, некому держать этих коров. А надеяться на то, что в ближайшие пять лет построят фермы, нельзя. Иначе в течение десятилетий Украина не сможет сама себя обеспечивать молочной продукцией», - отмечает В.БОНДАРЕНКО.

Комментируя решение Министерства аграрной политики и продовольствия, принятое в июне этого года о том, чтобы направить средства спецфонда государственного бюджета на строительство животноводческих ферм и комбикормовых комплексов, В.БОНДАРЕНКО отметил, что эта мера, по его мнению, не даст ожидаемого эффекта. «С одной стороны, необходимо, конечно, ориентироваться на крупнотоварное производство. Это без сомнения. Потому что мы не сможем конкурировать с Европой и со всеми соседями по себестоимости продукции. Одно дело держать две, три коровы, а другое – 8-10 тысяч голов. Но с другой стороны, сегодня сказать селянам, что вы не нужны с вашим молоком, – это преступление. У нас в год строится три-пять ферм максимум, а надо строить сотни и тысячи ферм. Раньше ведь в каждом селе была ферма. А сейчас одна-две коровы во дворе. Конечно, это трудоёмко и тяжело. Но в то же время без частных домохозяйств в ближайшие 10-20 лет не обойтись», - считает эксперт.

Напомним, 1 января 2011 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины, закрепивший норму об обязательном перечислении аккумулированных переработчиками молока сумм НДС в специальный фонд Государственного бюджета.