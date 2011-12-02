Госакты на землю оформили 97% владельцев сертификатов

В Украине государственные акты на право собственности на земельные участки оформили 97% владельцев сертификатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно сообщению, в результате земельной реформы 6,9 млн. граждан приобрели право на земельный пай, из них 6,8 млн. граждан получили сертификаты. Государственные акты на право собственности на землю взамен сертификатов оформили 6,6 млн. граждан, что составляет 67% от их общего количества.

По данным ведомства, самые высокие показатели выдачи госактов в Сумской области — 100%, Винницкой — 99,9%, Днепропетровской и Запорожской — 99,5%, в Крыму и Кировоградской области — 99,3%, Одесской, Полтавской и Черкасской областях — 99,2%.

В пресс-службе отметили, что с начала текущего года в стране оформлено и выдано 29,5 тыс. госактов на право собственности на землю.