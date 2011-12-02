Экспорт зерна из Украины в июле-ноябре составил 6,9 млн. тонн, масличных – 1,1 млн. тонн

Экспорт зерна из Украины в июле-ноябре 2011-2012 маркетингового года составил 6,9 млн. тонн, масличных – 1,1 млн. тонн.

Такие данные УНИАН сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

В том числе в ноябре экспортировано около 2,2 млн. тонн зерна: 1,8 млн. тонн кукурузы, около 400 тыс. тонн пшеницы и 0,016 млн. тонн ячменя. «Хоть и не рекордные это месячные цифры экспорта, но все же – в 1,5 раза больше, чем в предыдущем октябре», - отмечается в сообщении.

При этом генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ отметил, что общий экспорт с начала текущего МГ явно не соответствует «исторически-рекордному» урожаю-2011, так как почти вдвое ниже, чем в июле-ноябре прошлого года, который не был рекордным по валовому сбору зерна. В УАК отмечают, что урожай текущего года наибольший за всю 20-летнюю историю независимой Украины - валовый сбор зерна в «бункерном» весе составляет 57,8 млн. тонн, а в весе после доработки составит порядка 54,5 млн. тонн.