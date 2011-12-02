«Нибулон» запустил элеваторный комплекс в Киевской области

ООО СП «Нибулон», один из крупнейших операторов на рынке зерновых, запустило в работу элеваторный комплекс по приемке, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур филиала «Дениховская» в Киевской области.

Комплекс рассчитан на одновременное хранение 77 тыс. тонн зерновой продукции при приемке и отгрузке 5 тыс. тонн в сутки. В компании отметили, что производственные мощности элеваторного комплекса позволяют принимать, обрабатывать и перегружать до 250 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в год.

Отмечается, что строительство комплекса было начато 5 сентября 2011 г. Это уже двадцатое предприятие, возведенное компанией в рамках своего инвестпроекта. «С гордостью хочу сказать, что наша инвестиционная программа рассчитана еще минимум на 2 года», - добавил генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаеве.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.).