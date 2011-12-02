ГПЗКУ выполнила план по приемке зерна нового урожая на 80%

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ОАО «ГПЗКУ») с начала 2011-2012 маркетингового года (июль-ноябрь) выполнила задание по приемке зерна нового урожая на 80% от общего годового плана.

Об этом сообщил председатель правления «ГПЗКУ» Александр ЛАВРИНЧУК, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

А.ЛАВРИНЧУК отметил, что по состоянию на 30 ноября 2011 г. на заготовительные филиалы поступило более 2,3 млн. тонн зерна, что на 927 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года. За это же время через портовые элеваторы отгружено 355,7 тыс. тонн зерна (в прошлом - 267,1 тыс. тонн).

В компании напомнили, что в 2011-2012 МГ корпорация планирует заготовить более 3 млн. тонн (90% емкостей) зерна в целом и осуществить перевалку зерна через портовые элеваторы в объеме 2,2 млн. тонн.

Напомним, что общая рабочая емкость 44 подразделений-филиалов ГПЗКУ составляет 3,5 млн. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов — 2,43 млн. тонн зерновых грузов в год.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. При этом были ликвидированы 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Уставный капитал предприятия формируется путем передачи ему целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

В состав Государственного предприятия «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений - филиалов. Среди них 17 мельниц, 1 крупяной и 3 комбикормовых завода, а также 2 портовые элеваторы - Одесский и Николаевский. Филиалы ГПЗКУ способны производить в год 664,6 тыс. тонн муки, 30,5 тыс. тонн круп, 236 тыс. тонн россыпных комбикормов, одновременно хранить около 4 млн. тонн зерновых, что автоматически делает его крупнейшим оператором по хранению в стране.