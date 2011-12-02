Корпорация «Оболонь» начала выпуск нового премиального пива «Exclusive» в линейке ТМ «Оболонь». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, содержание алкоголя в пиве 5,3%, содержание сухих веществ 12,5%, срок хранения 180 суток.

С 22 ноября пиво «Оболонь Exclusive» доступно в торговых сетях по цене 5,60 грн. за поллитровую бутылку.

Справка УНИАН. АО «Оболонь» – лидер продовольственного рынка Украины, крупнейший отечественный производитель напитков. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Корпорация «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2010 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.