В Украине пересыхают молочные реки

Поголовье крупного рогатого скота в Украине непреклонно падает. Производители заявляют, что положение усугубило изменение механизма дотирования производителей молока и мяса, из-за чего деньги к селянам просто не доходят. Молочники просят правительство срочно принять меры для спасения молочной отрасли страны.

Уже почти год в Украине действует новая система дотирования производителей молока и мяса, после введения нового Налогового кодекса. Тема изменения механизма дотирования горячо обсуждалась в конце прошлого года, перед принятием НК, и правительство уверяло, что новый механизм станет толчком к подъему молочной отрасли страны. Однако на сегодня производители и переработчики не видят улучшений в отрасли, отмечая, что деньги фактически не доходят к селянам, и просят правительство вернуться к прежнему механизму субсидирования производителей молока.

Новое - не всегда лучше, чем старое

В течение 12 лет, с 1998 по 2010 год, в Украине действовал механизм дотирования, по которому переработчики молочного сырья аккумулировали НДС и самостоятельно направляли его на выплату дотаций производителям молока (из расчета за сданную на переработку единицу продукции - килограмм мяса или литр молока).

После принятия Налогового кодекса предполагалось выделять дотации на голову крупного рогатого скота, а также частично компенсировать строительство современных молочных комплексов. Производители жалуются, что новый механизм так и не заработал, а в начале лета Минагрополитики и продовольствия Украины и вовсе решило все собранные средства направлять на субсидирование строительства ферм, комбикормовых заводов и приобретение оборудования. Так, по данным Минагропрода, с начала 2011 года на спецфонд Госбюджета поступило уже порядка 500 млн. грн., однако средства до этого времени остаются без движения.

Согласно опросу, проведенному центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, 91% опрошенных производителей молока ответили, что не получали в этом году государственных дотаций за производство молока, а 29% сообщили, что даже не слышали о внедрении в этом году новой системы дотаций. Кроме того, 50% слышали, но не могут сказать ничего определенного, и всего 19% хорошо проинформированы о ней.

Кроме того, около 21% опрошенных руководителей предприятий молочной отрасли считают, что государственная политика направлена на сокращение производства молока и сворачивание молочной отрасли, а 55% уверены в отсутствии какой-либо целенаправленной государственной политики в этом вопросе. По данным социологов, около 87% опрошенных руководителей предприятий-производителей молочной продукции хотели бы вернуться к прежней системе государственной поддержки, когда дотации выплачивались на литр сданного молока на переработку, а 81% ответили, что их не устраивает ситуация, которая сложилась на сегодня с выплатой госдотаций.

Тем временем поголовье крупного рогатого скота в Украине снижается, причем вырезается поголовье коров, для восстановления которого потребуется не один десяток лет. По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 ноября т.г. поголовье крупного скота в Украине уменьшилось на 2,4% против аналогичного периода 2010 года и составило 4 млн. 952,9 тыс. голов. Темпы сокращения поголовья коров выше — их количество на 1 ноября уменьшилось на 2,6% против той же даты 2010 года и составляет 2 млн. 627,9 тыс. голов. Цифры говорят сами за себя - после Великой отечественной войны коров в Украине было больше, чем сейчас...

Сами не сможем, соседи помогут

Несмотря на плачевную ситуацию в молочной отрасли, украинцы по-прежнему хотят употреблять молочные продукты. В отсутствии поголовья коров и молочного сырья помощи приходится искать у соседей. Еще в сентябре этого года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отмену пошлин на импорт сливочного масла, поскольку намечалась негативная динамика производства молочных продуктов.

Наши соседи, в первую очередь Беларусь, не упускают шанса и уже не один год экспортируют свою продукцию в Украину. В то время как продукция украинских молочных заводов исчезает с полок магазинов, сеть киосков с продуктами из Беларуси в нашей столице активно растет. Но пока профильное министерство не принимает никаких мер для ее изменения. В ведомстве утверждают, что не намерены возвращаться к прежнему порядку дотирования, считая его не эффективным средством для стимулирования развития отрасли. По мнению представителей министерства, дотировать производство молока имеет смысл лишь в том случае, когда себестоимость молочной продукции будет выше ее рыночной цены. В Украине до этого пока не дошли, и литр молока стоит почти столько же, сколько литр минеральной воды. Поэтому правительство считает, что не стоит расходовать бюджетные средства.

Решение всех проблем молочной отрасли чиновники видят в реализации Национальной программы «Возрождение животноводства», поддержке фермерских хозяйств и крупных хозяйств с поголовьем скота от 150 и выше единиц. Вот только все эти проекты еще находятся в стадии разработки.

Скорая помощь для отрасли

Молочники бьют в набат и считают, что Украине необходимо немедленно принимать меры для спасения отрасли. Генеральный директор предприятия «Укрмолпром» Василий Бондаренко считает, что в ближайшие несколько лет в Украине вряд ли удастся наладить молочное производство по европейскому образцу, поскольку отсутствует необходимая база. По его мнению, сегодня надо поддерживать всех производителей молока – и крупные хозяйства, и мелкие, и частников, которые, к слову, дают до 82% молока-сырья на переработку.

В.Бондаренко выступает за принятие законопроекта №9345, внесенного на рассмотрение Верховной Рады народным депутатом Екатериной Ващук, и предлагает вернуться к прежней системе господдержке. «Та система, которая была раньше, решала два вопроса. Первый – это выплата доплаты производителям сырья. И главное, что эта дотация, которая шла за счет возврата НДС, она не ложилась на себестоимость. Это сдерживало цены на продукцию. А в молоке или в мясе основная составляющая себестоимости – это сырье», - пояснил В.Бондаренко.

При этом эксперт не считает, что прежний порядок был непрозрачным. «Эти дотации считались бюджетными. Поэтому их выплату контролировала налоговая инспекция. Прозрачная или непрозрачная эта схема, зависит от того, кто под каким углом на нее смотрит. Я не отрицаю, что и среди переработчиков могли быть какие-то нарушения. Во всяком случае, были такие случаи, когда они платили очень крупные штрафы. Я считаю, что та схема, которая работала с 1998 года по 2010 год, должна работать и сейчас, и в особенности для населения. Ведь демография такова, что люди по возрасту все время уходят, некому держать этих коров. А надеяться на то, что в ближайшие пять лет построят фермы, нельзя. Иначе в течение десятилетий Украина не сможет сама себя обеспечивать молочной продукцией», - отмечает В.Бондаренко.

«С одной стороны, необходимо, конечно, ориентироваться на крупнотоварное производство. Это без сомнения. Потому что мы не сможем конкурировать с Европой и со всеми соседями по себестоимости продукции. Одно дело держать две, три коровы, а другое – 8-10 тысяч голов. Но с другой стороны, сегодня сказать селянам, что вы не нужны с вашим молоком, – это преступление. У нас в год строится три-пять ферм максимум, а надо строить сотни и тысячи ферм. Раньше ведь в каждом селе была ферма. А сейчас одна-две коровы во дворе. Конечно, это трудоёмко и тяжело. Но в то же время без частных домохозяйств в ближайшие 10-20 лет не обойтись», - считает эксперт.

Производители отмечают, что необходимо принять простую и понятную людям форму поддержки, которая мотивировала бы производителей к увеличению поголовья и улучшению качества молока.

Евгений Тосимов (для УНИАН)