В рамках нацпроекта «Чистый город» первый мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве

В Киеве В рамках национального проекта «Чистый город» реализуют пилотный проект по строительству современного мусороперерабатывающего комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК встретился с руководителем Национального проекта «Чистый город» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. Во встрече также приняли участие представители ООО «Атлас Ворд Билдинг Системс Украина», компании «BN Umwelt GmbH» (Германия) и Главного управления коммунального хозяйства столицы.

Б.БАЛАСИНОВИЧ выразил надежду, что пилотный проект строительства мусороперерабатывающего завода в Киеве станет образцовым для других городов Украины.

Проект «Чистый город» предусматривает строительство в 10 городах Украины современных мусороперерабатывающих комплексов. В Киеве планируется реализация пилотного проекта на основе государственно-частного партнерства.

Сегодня во время встречи стороны рассмотрели возможные варианты земельных участков для размещения мусороперерабатывающего комплекса и обсудили вопросы последующей работы по разработке технико-экономического обоснования.

Стороны договорились о создании соответствующей рабочей группы, в состав которой войдут специалисты города, области и представители проекта «Чистый город».

Как сообщал УНИАН, проект «Чистый город» является одним из основных в перечне национальных проектов, утвержденных Кабинетом министров Украины 8 декабря 2010 года. Национальным проектом предусмотрен переход на европейскую систему переработки твердых бытовых отходов, что обеспечит системное решение проблемы загрязнения окружающей среды.

«Мощность каждого из комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов будет составлять 100-200 тыс. тонн отходов в год, что суммарно будет составлять 1-2 млн. Это около 10-15% всех отходов, которые образуются в городах Украины», - сообщил руководитель рабочей группы по Национальному проекту «Чистый город» Андрей АРТАЗЕЙ.

Предусматривается, что в результате реализации национального проекта площади захоронений отходов на существующих полигонах уменьшатся в 8-12 раз (40-80 га в год) за счет уменьшения объемов отходов и их физических характеристик.