С Черниговской области вывезено почти 45% не пригодных к использованию ядохимикатов

С территории Черниговской области вывезено почти 45% не пригодных для дальнейшего использования в сельскохозяйственном производстве химических средств защиты растений.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в области.

В ноябре вывезены за пределы Черниговской области 44 тонны вредных для окружающей среды химических веществ из Репкинского, Щорского и Бахмачского районов.

По состоянию на 1 декабря проведены работы по экологически безопасному сбору, перевозке, обработке и обезвреживанию не пригодных к использованию пестицидов и тары от них: за счет областного фонда охраны окружающей природной среды – 292,5 тонн, за счет государственного фонда – 88,8 тонн.

На начало года на территории Черниговской области находилось почти 856 тонн не пригодных к использованию химических средств защиты растений.

В июле этого года компания "S.I Group Consort Ltd" (Израиль) начала работы по обеспечению экологически безопасного сбора, перевозки, хранения, обработки и обезвреживания пестицидов и тары от них на территории Черниговской области. Планировалось, что до конца года будет проведена работа по тарированию опасных ядохимикатов, после чего они будут вывезены за пределы области для дальнейшей переработки и утилизации.