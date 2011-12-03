Завтра на западе Украины и на севере Левобережья ожидаются дожди

Завтра в Карпатском регионе, на севере Левобережья и Прикарпатье ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной и южной части порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 11-14° тепла; в восточных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киевской области в воскресенье - без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.