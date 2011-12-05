Шато де Луи - тайные рецептуры коньяка

В конце 2011 года на украинский рынок зашел продукт с новым взглядом на вкус и форму. В декабре Багеровский завод марочных коньяков выпустил из своих погребов коньяк Шато де Луи, названный в честь своего творца, французского мастера-купажиста Луи Бертье, посетившего Крымские земли в 70-х годах прошлого столетия.

«Шато де Луи творит Ваше настроение, - говорит руководитель департамента маркетинга компании «Арда-трейдинг» Виктория Чирах. - Это новое слово в производстве коньяков. В нем соединены классические традиции и новаторский взгляд мастера-купажиста».

Коньяк Шато де Луи основан на древней рецептуре, подаренной заводу французским мастером, и имеет три вкуса с разными сроками выдержки.

Каждый сможет подобрать коньяк в соответствии со своим желанием. Шато де Луи изобилует впечатлениями – делится Виктория. – Каждый, кто хотя бы единожды попробует Шато де Луи, больше не сможет от него отказаться. Это не просто коньяк – это произведение искусства, которым приятно побаловать себя, а также презентовать людям.

Коньяк Шато де Луи будет продаваться в торговых сетях и магазинах, а также заведениях HoReCa. В ближайших планах экспорт в Россию и Казахстан.

Появление коньяка Шато де Луи в декабре – это отличный подарок на Новый Год и достойное украшение праздничного стола.

Справка УНИАН.Крымский завод марочных коньяков «Багерово» (пгт Багерово, Ленинский район, АР Крым) запущен 15 октября 2004 г.

15 октября 2004 года после коренной реконструкции состоялось торжественное открытие Крымского завода марочных коньяков "Багерово", на территории которого компанией "Алеф-Виналь" был фактически заново построен современный комплекс по производству и розливу коньяка. Крымский завод марочных коньяков "Багерово" расположен в 8 км от г. Керчи и непосредственной близости от путей железнодорожного сообщения, автотранспортной магистрали Москва-Керчь и морского порта.

Завод был взят в аренду в 2003 году. Первая реконструкция проводилась в период с октября 2003 года по октябрь 2004. В реконструкцию и переоснащение предприятия было вложено более 9 млн грн. Реконструкция завода позволила увеличить производственные мощности до 800 000 бут.

После реконструкции в главном корпусе было создано: три цеха: купажный, стабилизации и отдыха коньяков, и цех розлива; построен склад готовой продукции; построена холодильная камера; восстановлено хранилище коньячных спиртов; созданы инженерные комуникации. создано 87 новых рабочих мест (сейчас на заводе работает 137 человек).