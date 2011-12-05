«Авангард» - вторая в мире компания по производству яиц

Агрохолдинг «Авангард» стал вторым в мире по производству яиц и яичных продуктов по данным ведущего профессионального издания в отрасли птицеводства World Poultry (Нидерланды). Полный текст новости можно почитать по этой ссылке. Обзор World Poultry выйдет в январе 2012 года, сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

«Авангард» получил второе место вслед за американской компанией Cal-Maine Foods, которая имеет большее поголовье кур - 29 млн. против 22 млн. в украинского производителя.

«Авангард» становится сильным игроком на рынке яйца» («Avangard emerges as a world force in eggs»), отмечает в своей статье известный в США доктор Симон Шейн (Dr. Simon M. Shane), специалист по производству курятины и по вопросам яичной промышленности, профессор департамента эпидемиологии и общественного здоровья Университета Луизианы. «Главный успех «Авангарда» - производство продуктов высокого качества по доступным ценам. «Авангард» последовательно применяет самые современные технологии и управленческие программы для достижения оптимальной производительности на уровне родительского и коммерческого поголовья, а также последующей обработки яиц», - пишет доктор Шейн.

«Главной составляющей нашей работы является постоянное расширение и модернизация собственного производства сообщила генеральный директор «Авангарда» Наталья Василюк. Начиная с 2010 года, мы реализуем два масштабных проекта на территории Евразии по производству яиц «Авис» и «Чернобаевское», что позволит «Авангарду» стать компанией номер один в мире, производить 8,2 млрд. штук яиц в год и иметь поголовье 29 млн. Компания имеет четкую цель и всегда ее достигает».

По словам доктора Шейна, благодаря использованию современных технологий, систем управления и контроля качества, компания «Авангард» продемонстрировала «феноменальный рост и прибыльность». «Полная интеграция, эффективность и относительно низкая стоимость зерна будет способствовать прибыльности компании и в дальнейшем. Это, в свою очередь, по-прежнему будет способствовать росту компании, которая имеет возможность использовать эти преимущества благодаря поставкам на внутренний и международный рынки», - замечает доктор Шейн.

Хотя основное внимание в последние годы компания уделяла проектам по привлечению финансирования и расширению производственных мощностей, сегодня компания инициирует программу агрессивного маркетинга. «Благодаря этим программам будут удовлетворены потребности международных клиентов, в частности путем расширения ассортиментного портфеля. Увеличение внимания к брендингу предполагает улучшение качества и товарного вида продукции», - резюмирует World Poultry.

Справочно. Агрохолдинг «Авангард» является ведущим производителем яиц и яичных продуктов в Украине, соответственно его доля составляет 43% от всего промышленного производства яиц и 97% в экспорте яичных продуктов из Украины.