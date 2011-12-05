В четверг ВР может рассмотреть законопроект о рынке земли

В четверг, 8 декабря, в парламенте планируется рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на брифинге.

В то же время он добавил, что «до конца этого года я не вижу возможностей принятия в окончательной редакции» данного законопроекта.

По словам В.ЛИТВИНА, «здесь не нужно спешить, учитывая чрезвычайную чувствительность и важность этого законопроекта».

По мнению председателя ВР, законопроект необходимо назвать «Обращение земель сельскохозяйственного назначения», а не «О рынке земель». По его словам, данный законопроект касается не только рынка земли.

Как сказал В.ЛИТВИН, не нужно бояться, что «кто-то придет и абсолютно скупит землю». «Там такие жесткие предохранители, что это сделать будет невозможно», - объяснил он.

В.ЛИТВИН отметил, что в случае принятия законопроекта предусматривается введение его в действие с 1 января 2013 года. По его словам, это нужно для того, чтобы посмотреть, насколько формулировка, позиции, подходы этого закона соотносятся с реалиями жизни».