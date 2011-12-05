Завтра в Украине будут идти дожди, температура - 0-15° тепла

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях ночью ожидается небольшой дождь, в Карпатах со снегом, днем без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 0-5° тепла, на западе местами - 1-3° мороза, днем - 2-7° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток - 1-6° мороза. На остальной территории - дожди, днем в восточной части местами сильные, только ночью в Крыму и Приазовье без осадков; температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°; в Крыму ночью - 6-11° тепла, днем - 10-15°.

Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье, в южных областях и в Крыму порывы 17-22 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 2-7°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 4-6°.