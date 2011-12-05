Убытки аграриев из-за неурожая озимых могут составить 2 млрд. грн. - Минагропрод

Убытки аграриев из-за неурожая озимых могут составить 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил сегодня директор департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей КВАША.

«Около трети площади посевов находятся в очень плохом и неудовлетворительном состоянии, треть необходимо пересевать. Убытки, которые прогнозируем, около 2 млрд. грн., - это убытки производителей, связанные с тем, что необходимо будет снова потратить ресурсы на посев, недополучить урожай озимых, который мог бы быть получен», - сказал С.КВАША.

Он сообщил, что Президент и премьер-министр поставили задачу подсчитать убытки, и, возможно, правительство примет решение о поддержке аграриев. «Надо смотреть, каким образом поддержать производителей зерна. У нас есть несколько формул удешевления удобрений и горючего. Это был бы хороший государственный прием - показать, что государство беспокоится о тех условиях, в которых могут оказаться производители в связи со сложными климатическими условиями», - отметил С.КВАША.

Кроме того, он сообщил, что министерство принимает меры для обеспечения аграриев посевным материалом для весенней кампании 2012 года. «Идут серьезные консультации и с Национальной академией аграрный наук для того, чтобы сформировать за счет национальных производителей семян высококачественные семенные ресурсы. Кроме того, мировые компании - «Монсанто» и другие - сейчас привлекаются в Украину для того, чтобы совместно строить заводы для производства семян в Украине. Цели такие стоят. Сейчас один завод строится в Запорожье, и в других регионах», - сказал директор департамента, не сообщая других деталей. «Мы считаем, что имеющиеся балансы зерна достаточны для того, чтобы пересеять, тем более что пересев будет идти кукурузой, соей и другими культурами. Вряд ли кто-то будет заниматься яровой пшеницей», - сказал С.КВАША, добавив, что «мы считаем, что это более эффективный способ не потерять в таких условиях». Он уточнил, что, по предварительным данным, пересев охватит около 2 млн. га площадей, однако ситуация постоянно меняется в зависимости от погодных условий.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в 2012 году пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га - около 20%. «Исходя из ожидаемого пересева озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено дополнительно посеять в 2012 году 500 тыс. га кукурузы на зерно, 200 тыс. га яровой пшеницы, 300 тыс. га сои, 1200 тыс. га ярового ячменя и 100 тыс. га крупяных культур», - говорится в сообщении министерства.

По оперативным данным регионов, по состоянию на 21 ноября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 8050 тыс. га, что составляет 99% от прогноза, в том числе: пшеницы - 6499 тыс. га (99% от прогноза); ячменя - 1223 тыс. га (99%); ржи - 327 тыс. га (99%).