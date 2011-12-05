Минагропрод снизил прогноз экспорта зерна до 23-24 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) на 11-12% - до 23-24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей КВАША.

«Предыдущие прогнозы у нас были 26-27 млн. тонн зерна, сейчас мы... считаем, что 23-24 млн. тонн будут реальные объемы, которые можно экспортировать», - сказал С.КВАША.

Он отметил, что в связи с неблагоприятными для посевов озимых зерновых культур погодными условиями, которые сложились на сегодня в Украине, правительство увеличило прогноз по объемам переходящих запасов продовольственного зерна вдвое — с 2,4 млн. тонн до 5 млн. тонн. Это предусмотрено в балансах, которые будут пересматриваться в феврале 2012 года. «Увеличено количество переходящих запасов продовольственного зерна до 5 млн. тонн - было 2,4 млн. тонн - в связи с условиями, которые формируются на рынке, неблагоприятными по озимым. Мы сможем пересмотреть этот баланс, если что-то изменится», - сообщил директор департамента. Он отметил, что согласно разработанным балансам, переходящие запасы пшеницы в целом оцениваются в 7,4 млн. тонн.

При этом правительство не намерено ограничивать экспорт зерна из Украины. «У нас были хорошие переговоры и с ассоциацией зерновой, и с трейдерами. Речь идет о том, что никаких ограничений у нас нет, кроме аккуратной позиции по продовольственной пшенице», - пояснил С.КВАША.

По данным Минагропрода, на 1 декабря экспорт зерна составил 6,919 млн. тонн, из них пшеницы — 2,146 млн. тонн, в том числе продовольственной 1,107 млн. тонн и фуражной 1,04 млн. тонн, ячменя — 1,837 млн. тонн и кукурузы — 2,856 млн. тонн. «Причем за ноябрь мы смогли впервые пройти двухмиллионный рубеж и экспортировать 2,15 млн. тонн, с начала маркетингового года это наилучший показатель», - добавил С.КВАША.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в 2011-2012 МГ на уровне 26-27 млн. тонн.