Кабмин утвердил новый состав набсовета Аграрной биржи

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета Аграрной биржи.

Соответствующее постановление от 30 ноября 2011 г. № 1237 опубликовано на сайте правительства.

Возглавил набсовет первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ. Заместителем главы набсовета назначен директор департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей КВАША.

Также в состав набсовета вошли начальник отдела биржевой торговли и организованных рынков товарных ресурсов управления развития рынков департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Ирена АРТЕМЕНКО, директор департамента правовой и законопроектной работы Минагропрода Николай ВАШЕШНИКОВ, директор департамента регистрации, лицензирования и разрешительных процедур Госфинуслуг Александр КАЛИНИН, глава Аграрного союза Украины Геннадий НОВИКОВ (по согласию), исполняющий обязанности заведующего кафедрой биржевой деятельности Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (по согласию) Николай СОЛОДКИЙ, заведующий секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений (по согласию) Александр СТАРИНЕЦ и заместитель начальника управления финансов АПК и природоохранных мероприятий — начальник отдела финансов в отрасли агропромышленного комплекса департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений Минфина Тарас ТЫВОДАР.