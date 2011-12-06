В Тернопольской области электронными чипами будут маркировать новогодние елки

Лесничества Тернопольской области закупили 50 тысяч электронных чипов, которыми будут маркировать елки для продажи перед новогодними праздниками.

Как сообщили УНИАН в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, электронный чип, прикрепленный к дереву, на месте реализации сразу даст возможность выяснить, из какого именно лесничества привезено дерево и не срубано ли оно самовольно, если такого чипа нет.

В этом году в лесхозах елки обещают продавать по 35 - 70 грн.

Места продажи елок будут определены до 15 декабря.