В Тернопольской области электронными чипами будут маркировать новогодние елки
11:15, 06 декабря 2011Агро
3
Лесничества Тернопольской области закупили 50 тысяч электронных чипов, которыми будут маркировать елки для продажи перед новогодними праздниками.
Как сообщили УНИАН в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, электронный чип, прикрепленный к дереву, на месте реализации сразу даст возможность выяснить, из какого именно лесничества привезено дерево и не срубано ли оно самовольно, если такого чипа нет.
В этом году в лесхозах елки обещают продавать по 35 - 70 грн.
Места продажи елок будут определены до 15 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter