Сахарные заводы произвели уже свыше 2,1 млн. тонн свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины, по данным на 5 декабря т.г., произвели 2 млн. 170 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2011 года против 1 млн. 502 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2010 году.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 17,44 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 13,16 млн. тонн на аналогичную дату 2010 года.

На 5 декабря т.г. заводами переработано 16,3 млн. тонн свеклы (в 2010 г. – 12,78 млн. тонн).

По информации ассоциации «Укрцукор», к переработке свеклы приступили 77 сахарных завода (в 2010 г. – 73 заводов). На сегодня продолжают переработку свеклы 25 заводов (в 2010 г. – 15), 52 заводов уже завершили производство (2009 г. – 58).

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 1,7 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года.