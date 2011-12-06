Цена на какао упала до трехлетнего минимума, но шоколад дешеветь не будет

Стоимость какао упала до трехлетнего минимума, при этом в прошлом году цена на какао-бобы била рекорды, пишет Financial Times. Падение цен связано со снижением потребления в Европе, а также с рекордным урожаем в западной Африке, главном поставщике какао.

«Рынок какао-бобов очень чувствителен к снижению экономической активности», – пояснил аналитик Rabobank Кит Флюри. По его словам, потребление продуктов из какао в Европе и США упало еще после финансового кризиса 2008 года.

Однако газета подчеркивает, что потребители падения цен на шоколад замечать не будут. Это связано с тем, что производители часто используют колебание цен вовсе не для снижения стоимости шоколада.

Как пишет FT, главные мировые производители шоколада, в том числе Бельгия и Швейцария, на которых в сумме приходится 40% мирового спроса, начинают терять свои позиции на рынке в последние месяцы. Об этом сообщают трейдеры, уточняет газета.

В понедельник стоимость какао упала до £1,414 за тонну – самый низкий показатель с декабря 2008 года. Эта цена на 42% ниже рекордно высокой стоимости, которую какао-бобы достигали в прошлом году, когда их стоимость била рекорд 33 лет из-за нестабильности в Кот-д`Ивуаре.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Международного центра тропического сельского хозяйства сообщала, что шоколад может стать деликатесом к 2050 году из-за катастрофического изменения климата. По мнению экспертов, через 40 лет средняя температура на западе Африки вырастет на 2,3 градуса по Цельсию, что сделает климат Ганы и Кот-д`Ивуара непригодным для выращивания какао-бобов, передает «Газета.Ru».