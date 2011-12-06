Доля посевов кукурузы и сои в Украине будет увеличиваться — эксперты

Доля посевов кукурузы и сои в севообороте Украины будет увеличиваться.

Об этом в беседе с журналистами сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей КВАША.

«Мы считаем, что эти климатические условия могут привести к совсем другой структуре посевов озимых. Что эволюционно было бы за 3-5 лет, тут произойдет за год. Именно в этих условиях это произойдет за один год — когда производитель сможет увеличить площади под кукурузой и соей значительно. Мы имели 3,6 млн. га под кукурузой, в этих условиях будет 4-5 млн. га. И это правильный шаг — это более продуктивное использование земли», - отметил С.КВАША.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира КЛИМЕНКО, в Украине активно обсуждается вариант работы аграрного комплекса страны в режиме американского штата Айовы, который очень похож на Украину и имеет такое же количество земли. «Никаких озимых они вообще не сеют, они уходят от рисков. В штате Айова выращивается две культуры - это кукуруза и соя. А Украина уже сегодня дает крен в сторону кукурузы», - отметил В.КЛИМЕНКО.

По его мнению, для Украины кукуруза может стать стратегической культурой. «Будет кукуруза, будет животноводство, будет биоэтаноловая промышленность. Для Украины, которая десятки миллионов тонн светлых нефтепродуктов ввозит, принципиально важно иметь свою биоэтаноловую промышленность. Для Украины это исключительно важно, потому что импортировать нефтепродукты и платить валютой, для нас это экономически невыгодно», - отметил эксперт.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями, треть озимых культур нуждается в пересеве. Эксперты прогнозируют, что пересев будет осуществляться в первую очередь кукурузой и соей.