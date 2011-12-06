"Оболонь" начала экспорт пива в Китай

Корпорация «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине, в ноябре 2011 года осуществила первые экспортные поставки пива в Китай.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Поставки пива в КНР осуществляются морским путем – из Киева через Одессу и Индийский океан. Продукция ТМ «Оболонь» отныне будет представлена в розничной сети магазинов Wal-Mart, гостиницах и ресторанах крупнейших городов Китая.

Отмечается, что по данным исследовательских компаний, Китай потребляет более четверти пива, производимого в мире. Однако по темпам потребления эта страна заметно отстает от пивных Чехии, Германии и Бельгии. Среднестатистический житель Китая в прошлом году выпил 35 литров пива, украинец – 58 л, а немец – 107 л. Рынок пива в КНР находится в активной стадии формирования, что, по мнению экспертов компании, является благоприятным условием для дальнейшего налаживания экспортной программы корпорации «Оболонь».

«Китайский рынок пива ежегодно увеличивается более чем на 10% вследствие экономического роста и повышения благосостояния населения. Сейчас иностранные компании могут беспрепятственно заходить на рынок этой страны. Первые переговоры относительно будущего сотрудничества с нашими восточными партнерами состоялись в Шанхае на международной выставке SIALChina2010. Как результат, подписан контракт о поставках нашего пива», - отметил директор по внешнеэкономическим вопросам корпорации «Оболонь» Сергей КРАВЕЦ.

Справка УНИАН. АО «Оболонь» – один из крупнейших украинских производителей пива и безалкогольных напитков. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, «Десант», «Жигулевское», «Ячменный Колос», «Живчик», «Прозора».

Корпорация «Оболонь» – крупнейший экспортер пива из Украины. По итогам 2010 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.