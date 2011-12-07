В Украине за 11 месяцев выдано почти 621 тыс. госактов на землю

В Украине за январь-ноябрь т.г. территориальные органы земельных ресурсов зарегистрировали и выдали гражданам почти 621 тыс. государственных актов на право собственности на землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно сообщению, за указанный период также было выдано 4,7 тыс. госактов на право собственности на землю юридическим лицам и 6,3 тыс. государственных актов на право постоянного пользования земельным участком. Также зарегистрировано 421,6 тыс. договоров аренды земли.

Кроме того, Госземагентство в рамках проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра» выполнило аэрофотосъемку почти на всю территорию Украины, индексная кадастровая карта выполнена на 76,1%.