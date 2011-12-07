Украина и ЕС имеют полное понимание по аграрным вопросам в Соглашении о ЗСТ — Присяжнюк

Украина и Европейский Союз имеют полное понимание относительно аграрных вопросов в Соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Такое мнение министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в рамках рабочего визита в Брюссель Н.ПРИСЯЖНЮК принял участие в Восьмом заседании Диалога по аграрным вопросам Украина-ЕС, а также встретился с европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Дачианом ЧОЛОШЕМ. На встрече обсуждались перспективы подписания Соглашения о зоне свободной торговли и перспективы для отечественного сельского хозяйства.

«Сейчас перед агропромышленным комплексом Украины стоит нелегкая задача открыть доступ отечественным продуктам в Европу и одновременно защитить их от конкуренции с импортом. Возможности для этого открывает зона свободной торговли, переговоры о которой находятся на финишной прямой», - отметил министр.

Как отмечает пресс-служба, агропромышленный комплекс Украины одним из первых подготовился к подписанию договоров о зоне свободной торговли с ЕС. Несмотря на то, что Украина уже является членом ВТО, сельскохозяйственной продукции до сих пор трудно попасть на европейские рынки. «Евросоюз взял на себя обязательство, что вся сельскохозяйственная продукция и продукты питания, которые будут импортироваться в нашу страну, не будут субсидироваться так, как это делает ЕС в других странах. Это значительно повысит конкурентоспособность украинской продукции», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, сегодня Украина ведет конструктивный диалог с европейскими инвесторами. «Иностранный бизнес принял правила игры в отношении прав собственности на землю. В случае принятия Закона «О рынке земель» земля будет принадлежать исключительно гражданам Украины. Также сняты недоразумения в квотировании экспорта, в частности зерна. Если Украина и будет ограничивать поставки, в ситуациях угрозы продовольственной безопасности, то теперь будет предупреждать об этом заранее. Зато инвесторов в аграрный комплекс государство будет поддерживать еще больше - Минагрополитики будет возмещать до 40% затрат на строительство овощехранилищ с новыми технологиями », - проинформировал министр.