Завтра в большинстве областей Украины ожидается снег с дождем

В четверг, 8 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных областях, Крыму, Приазовье и в западной части пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки.

На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.