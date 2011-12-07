Замминистра сельского хозяйства Беларуси не исключает создания СП с Украиной

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид МАРИНИЧ не исключает возможности создания совместного белорусско-украинского предприятия по переработке семян подсолнечника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.МАРИНИЧ сказал на пресс-конференции в Виннице.

Он отметил, что Беларусь за последние три года полностью модернизировала свою комбикормовую промышленность. «Это исключительно государственные предприятия, это бизнес в руках государства и в подчинении Министерства сельского хозяйства, и мы имеем мощности в миллион тонн», - сообщил он.

Л. МАРИНИЧ отметил, что в этом году планировалось переработать 600 тыс. тонн семян и еще остаются свободные мощности. «В Гродненской области, которую посетила делегация Винницкой области, шла речь о том, чтобы брать у вас семечку, перерабатывать ее вплоть до того, чтобы создать совместное предприятие по переработке семян подсолнечника, производстве растительного масла и его реализации», - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Напомним, делегация Республики Беларусь во главе с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Л.МАРИНИЧЕМ 7-8 декабря находится с визитом в Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября-1 декабря 2011 года делегация Винницкой области во главе с первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации Иваном МОВЧАНОМ посетила в Гродненскую область (Беларусь), где руководителям районов, руководителям фермерских хозяйств Винницкой области был продемонстрирован опыт организации молочнотоварного производства.