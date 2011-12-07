Минагропрод начал подготовку к пересеву озимых культур

Министерство аграрной политики и продовольствия начало подготовку к возможному пересеву части озимых культур весной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства.

По предварительным прогнозам ведомства, 1,5 млн. га озимых придется пересевать, но сделать окончательные выводы можно будет только весной. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг состояния посевов озимых и оценивают возможные риски.

Сейчас неблагоприятная ситуация сложилась в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, где из-за отсутствия осадков продолжается грунтовая засуха. Обследование посевов озимых зерновых культур показало, что всходы получены на 71% посевных площадей, из них в удовлетворительном состоянии находится 69,2%, а в слабом - 30,8%. К таким последствиям привела засушливая погода в ноябре, что замедляет ростовые процессы.

По поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА создана рабочая группа по подготовке проведения весенних полевых работ и ликвидации возможных негативных последствий.

На особый контроль Министерства взято обеспечение сельхозпредприятий высококачественными семенами, а также топливом по сниженным ценам. Также решается вопрос об увеличении внесения удобрений в почву.

Как сообщал УНИАН, по словам директора департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергея КВАШИ, убытки аграриев из-за неурожая озимых могут составить 2 млрд. грн.