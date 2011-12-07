Беларусь к 2015 году намерена выйти на производство 9 млн. т молока в год

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид МАРИНИЧ заявил, что Беларусь к 2015 году намерена выйти на производство молока на уровне 9 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.МАРИНИЧ сказал на пресс-конференции в Виннице.

«За 10 месяцев 2011 года мы произвели 4,9 млн. тонн молока, и выйдем на 6 млн. тонн. Наша задача к 2015 году выйти на 9 млн. тонн. молока», - сообщил он.

Л.МАРИНИЧ отметил, что Беларусь полностью переоборудовала всю свою перерабатывающую промышленность. «Молочные заводы переоборудованы на 100%, еще осталось переоборудовать четыре мясокомбината, так как наша цель не продавать сырье, а готовую продукцию», - сказал он.

Л.МАРИНИЧ отметил, что годовой объем внутреннего потребления молока Беларусью составляет 3 млн. тонн, остальное экспортируется в 46 стран мира (в т.ч. Африка. Латинская Америка, Ближний Восток).

Как сообщал УНИАН, делегация Республики Беларусь во главе с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Л.МАРИНИЧЕМ 7-8 декабря находится с визитом в Винницкой области.

28 ноября-1 декабря 2011 года делегация Винницкой области во главе с первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации Иваном МОВЧАНОМ посетила в Гродненскую область (Беларусь), где руководителям районов, руководителям фермерских хозяйств Винницкой области был продемонстрирован опыт организации молочнотоварного производства.