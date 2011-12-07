Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Марек САВИЦКИЙ подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, в ходе встречи в Варшаве министры обсудили динамику двусторонних торгово-экономических отношений между Украиной и Польшей в сфере сельского хозяйства. Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между двумя странами постоянно увеличивается.

«Только за 8 месяцев 2011 года экспорт сельскохозяйственной продукции в Польшу составил 287,6 млн. дол., а импорт – 221,8 млн. дол. Это уже превышает показатели прошлого года», - проинформировал он.

Министры обсудили вопросы состояния и перспектив сотрудничества между странами в сфере животноводства и ветеринарии. До этого Н.ПРИСЯЖНЮК посетил ряд агротуристических хозяйств в Станиславуве, которые специализируются на выращивании крупного рогатого скота мясных и молочных пород. Также министр осмотрел пункт ветеринарной помощи в Лайске.

В результате встречи министры подписали Меморандум о поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства и развития села Республики Польша действий Украины в сфере адаптации аграрного сектора и сельских территорий к стандартам ЕС.

«Уже сейчас существует украинско-польская рабочая группа по вопросам гармонизации стандартов в сельском хозяйстве в соответствии с требованиями законодательства ЕС. Поэтому подписание Меморандума еще больше будет способствовать реализации государственной политики по сотрудничеству в отрасли сельского хозяйства в условиях рыночных отношений и адаптации аграрного сектора и сельских территорий Украины к стандартам ЕС», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.