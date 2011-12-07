"Аграрные" обязательства Украины перед ВТО нужно пересмотреть - УАК

"Аграрные" обязательства Украины перед ВТО нужно пересмотреть.

Так считают эксперты аналитического департамента Украинской аграрной конфедерации (УАК), сообщили УНИАН в пресс-службе конфедерации.

Отмечается, что объективную оценку влияния членства Украины в ВТО на аграрный сектор нашего государства дать сложно. Это связано с тем, что основная часть этого короткого промежутка времени приходилась на период финансово-экономического кризиса, период нестабильности и сравнительно низкого спроса на мировых рынках. Кроме того, присоединение Украины к ВТО совпало с началом девальвации национальной валюты, которая способствовала сокращению импорта и стимулировала экспорт.

Наряду с активным развитием птицеводства, где Украина демонстрирует уверенный рост, в последние годы начала развиваться отрасль свиноводства. За 2010 год объем реализации свиней вырос более чем на 40%. Такого увеличения предложения при отсутствии экспорта внутренний рынок не смог "проглотить", так произошло значительное снижение закупочных цен на свиней. Поэтому 2010 год, в среднем по Украине, для предприятий, занимающихся выращиванием свиней, был убыточным. Уровень рентабельности составил «минус» 7,8%.

В текущем году ценовая ситуация улучшилась, но незначительно. Значительным фактором в формировании ценовой политики на рынке свинины продолжает быть относительно дешевый импорт, от которого Украина защищена лишь на 10%.

Так, за период 2008-2010 гг. импорт свинины увеличился на 41%, субпродуктов - на 63%, сала - на 23% .

В связи с этим, с целью более эффективной защиты внутреннего рынка страны Украинская аграрная конфедерация предлагает пересмотреть импортные пошлины на отдельные виды мясной продукции в сторону их увеличения. В частности, УАК предлагает увеличить ставку импортной пошлины (в том числе адвалорный эквивалент) на свинину с 10% до минимум 20% со стран происхождения Бразилия, Польша и Германия. На печень свиную мороженую и на субпродукты свиней предлагается повысить пошлину с 12% до минимум 25% со стран происхождения Германия, Дания, Нидерланды и Польша, а на сало и свиной жир предлагается повысить пошлину с 15% до минимум 30% со стран происхождения Польша, Германия и Нидерланды.

С этим предложением УАК обратилась к Уполномоченному Правительства Украины по внешнеторговым вопросам Валерию ПЯТНИЦКОМУ.