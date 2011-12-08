Милиция оттеснила митингующих аграриев от ограждения ВР и держит их в кольце

Работники спецподразделений милиции оттеснили около 200 митингующих от ограждения Верховной Рады, и держат их в кольце.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как участники митинга подошли к входу на площадь перед зданием ВР, ведя корову.

Митингующие заявили, что дарят корову народному депутату Украины Олегу ЛЯШКО (внефракционный).

О.ЛЯШКО заявил: «Это моя корова. Я хочу ее завести в Верховную Раду».

Люди с коровой плотно окружены в два ряды спецподразделениями милиции.

Как сообщал УНИАН, аграрии протестуют возле ВР против принятия закона о рынке земли, который должен сегодня рассматриваться в первом чтении.