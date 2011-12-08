В Житомирской области площади озимых в хорошем состоянии уменьшились с 63% до 48%

В Житомирской области, по данным на 5 декабря т.г., уже только 48% озимых культур находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном - 38% слабые и редкие - 14%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации Николай ДЕЙСАН.

Однако, по его словам, "он не считает сложившуюся ситуацию с посевами критической". "Нам Бог посылает теплую погоду и ситуация с посевами озимых выравнивается, бояться нужно не сегодняшнего состояния озимых культур, а того, какой будет зима", - сказал он.

При этом Н.ДЕЙСАН отметил, что "можно даже иметь 88% хорошего состояния озимых на начало декабря, а весной получить непростую ситуацию ".

Он убежден, что спасти ситуацию с озимыми в Житомирской области и стране в целом должны технологии. Для этого в регионе проведут подкормку озимых культур минеральными удобрениями и создадут необходимые запасы семян яровой пшеницы для урожая будущего лета. Их уже заготовлено в регионе порядка 5 тыс. 800 тонн и эту цифру удвоят.

Напомним, что на конец ноября 2011 г., по данным Главного управления агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации, в области 63% озимых культур находились в хорошем состоянии.

Из общей посевной площади озимых культур на зерно под урожай 2011 года в 157 тыс. га, сохранялось 63%, из них: 7-8% составляли площади, которые нужно пересевать и 29% - это площади с редкими посевами.