В Винницкой области в ноябре больше всего подешевели картофель и сахар

В Винницкой области в ноябре 2011 г. по отношению к октябрю больше всего подешевели картофель и сахар, подорожали – яйца и молоко.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

На потребительском рынке области в ноябре по отношению к октябрю 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%. Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 0,4%, в т.ч. алкогольные напитки - на 0,7%.

Больше всего (на 18,5%) подорожали яйца, на 6,5% - молоко, на 4,6% - сало и другие животные жиры, на 3,7% - масло, на 2,6% - сыр и мягкий сыр (творог), на 1,8% - кондитерские изделия из муки.

Вместе с этим, сахар подешевел на 4,7%, рис - на 4,6%, масло подсолнечное - на 2,0%, свинина и свежая, охлажденная и замороженная рыба - на 1,1%, макаронные изделия - на 1%. Овощи в целом подешевели на 1,7%, среди которых капуста, морковь, свекла, лук и грибы - на 6,1%. Кроме этого, картофель стал дешевле на 4,6%.

Фрукты в целом в ноябре снизились в цене на 3,6%, в том числе цитрусовые - на 9,3%. При этом бананы подорожали на 4,1%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию газ и другие виды топлива снизились на 1,7%, при этом стоимость одного баллона сжиженного газа для бытовых нужд населения снизилась на 34,3%. Вместе с тем, фактическая плата за жилье в студенческих общежитиях повысилась на 14,7%.

В сфере транспорта произошел рост цен на 0,2%, при этом бензин подорожал на 0,1%, стоимость перевозок автодорожным пассажирским транспортом выросла на 0,5%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Винницкой области в ноябре к октябрю 2011 г. составил 100,1%, с начала года - 104,4%.