Украина заинтересована в поставках зерна в Ливан - Азаров

Бейрут. Украина заинтересована в заключении долгосрочных контрактов на поставки зерна в Ливанскую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ливана Наджибом МИКАТИ.

В частности, премьер отметил важность для Украины участия в строительстве зернового терминала в ливанском городе Триполи. По словам Н.АЗАРОВА, это будет крупный зерновой терминал, который способен принять до 150 тыс. тонн зерна в сутки. «Естественно, строительство такого терминала должно осуществляться на основе долгосрочного гарантированного контракта», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что во время встречи с представителями ливанского бизнеса также обсуждался вопрос строительства такого терминала.

«Мы готовы гарантировать поставки зерна на длительную перспективу сегодня благодаря созданию государственного зернотрейдера. Мы можем обеспечить гарантированный объем поставок», - привел слова Н.АЗАРОВА В.ЛУКЬЯНЕНКО. Он отметил, что в случае реализации этого проекта Ливан фактически будет перевалочным центром зерноторговли для стран Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2010 г. в то время министр экономики Василий ЦУШКО заявил, что Украина планирует в 2011 году экспортировать в Ливан 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы. При этом он отметил, что экспорт зерна планируется вне зависимости от возможного его продления в следующем году.