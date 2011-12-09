Янукович: введение земельного рынка утвердит эффективного хозяина на земле

Введение полноценного земельного рынка послужит утверждению на земле реального и эффективного хозяина.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время выступления на Международной инвестиционной конференции в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Земельная реформа должна открыть путь к модернизации производства, что, в свою очередь, в полной мере раскроет потенциал аграрного сектора экономики Украины и позволит нашему государству играть определяющую роль в решении глобального вопроса обеспечения продовольствием населения», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что рынок земель сельхозназначения также даст возможность задействовать на полную мощность механизм ипотечного кредитования – он позволит привлекать долгосрочные средства для финансирования внедрения в производство новых технологий, создания на селе новых рабочих мест.

«Это тот путь, который позволяет использовать наши традиционные конкурентные преимущества на новейших инновационных принципах, модернизировать нашу экономику, увеличивать объемы ВВП», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании парламента.

Сегодня, 9 декабря, ВР начала рассмотрение законопроекта о рынке земли.