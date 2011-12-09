ВР приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 290 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК (фракция Партии регионов) отметил, что в законопроекте предлагается, чтобы покупателями земли были только граждане Украины и государство. По его словам, земельные участки сельскохозяйственного назначения, пригодные для ведения товарного сельскохозяйственного производства, могут приобретать в собственность по гражданско-правовым договорам только:

граждане Украины;

государство в лице государственного земельного банка, соответствующих органов государственной власти, Совета министров Автономной Республики Крым;

территориальная община села, поселка, города в лице сельских, поселковых, городских советов.

Он отметил, что молодые специалисты, фермерские хозяйства будут получать землю по специальной льготной процедуре.

Г.КАЛЕТНИК подчеркнул, что законопроектом предусмотрено, что одно лицо может купить не более 100 га земли.

Он также проинформировал, что данным законопроектом предусмотрено ограничить аренду земель на территории одного района и одной области. По его словам, физическое или юридическое лицо сможет арендовать в районе не более 6 тыс. гектаров земли и в области – не более 5% земель сельхозназначения.

При этом он добавил, что данное лицо должно быть обязательно зарегистрировано по месту расположения земли. Он отметил, что это даст возможность для увеличения ежегодных поступлений в местные бюджеты на сумму 4 миллиарда гривен.

Этот законопроект определяет правовые и экономические принципы организации и функционирования рынка земель, а также порядок проведения земельных торгов.

Иностранцы, лица без гражданства, юридические лица не могут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения по гражданско-правовым договорам.

Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности (права аренды), не предоставленных в пользования, на которых отсутствуют хозяйственные здания и сооружения и другие объекты недвижимого имущества, осуществляется на конкурентных основах (аукционах), кроме случаев, определенных Земельным кодексом Украины.

Стартовая цена продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности (права аренды) не может быть ниже ее стоимости, определенной на основании экспертной денежной оценки, которая проводится по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Цена продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности не может быть ниже ее экспертной денежной оценки, установленной на время продажи в соответствии с законом.

Запрещается осуществлять изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами населенных пунктов, которые были приобретены из земель государственной и коммунальной собственности на протяжении 10 лет со дня заключения договора отчуждения.