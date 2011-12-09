MCB Agricole Holding AG начал IPO на Варшавской фондовой бирже

MCB Agricole Holding AG (Вена, Австрия), владелец украинского аграрного холдинга «Укрзернопром Агро», начал IPO на Варшавской фондовой бирже.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте агрохолдинга «Укрзернопром Агро», 8 декабря MCB Agricole Holding AG открыл книгу заявок для инвесторов в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Сообщается, что в ходе IPO MCB Agricole намерен разместить 3 млн. акций дополнительной эмиссии. Закрытие книги заявок планируется 14 декабря 2011 года.

Поступления от продажи акций компания намерена использовать в первую очередь на строительство нового завода по переработке семян масличных культур с акцентом на рапсовое масло и сою годовой мощностью переработки 250 тыс. тонн и емкостью 50 тыс. тонн. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта составляет около 45 млн. долл. Также планируется приобрести до 8-10 тыс. га сельскохозяйственных угодий (на сегодня компания располагает 94 тыс. га). Сумма инвестиций в это оценивается в 8-10 млн. долл.

Справка УНИАН. «Укрзернопром» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, который управляет рядом предприятий мукомольной и хлебопекарной отрасли в различных регионах страны. Работает на украинском рынке с 1998 г.

99,99% акций «Укрзернопрома» владеет компания MCB Agricole Holding AG (Австрия).