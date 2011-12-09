В следующем году будет упрощена схема господдержки сельхозпроизводителей

В следующем году будет упрощена схема государственной поддержки сельхозпроизводителей. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК вчера, 8 декабря, на III Международной конференции «Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2012 года».

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в следующем году государство направит свои усилия на развитие фермерских и личных хозяйств. «Мы параллельно будем поддерживать и семейные фермы, и фермерство, и индустриальное производство. При желании нарастить объемы валовой продукции мы не должны забывать о нашем главном ресурсе - сельской общине», - отметил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в следующем году министерство предложит новый подход к эффективному использованию средств господдержки сельхозпроизводителей. «По этому подходу, на одну бюджетную гривню мы должны получить 4 грн. привлеченных инвестиций. Таким образом, будут упрощены бюрократические схемы и стимулироваться привлечение инвестиций», - проинформировал министр.

Отмечается, что приоритетной задачей для министерства в следующем году станет увеличение инвестиционной привлекательности украинского агросектора и закрепление и усиление позиций Украины на внешних продовольственных рынках, причем как на традиционных рынках Евросоюза, так и тех стран, население которых быстро растет, - стран Африки и Азии.