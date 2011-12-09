ВР не поддержала продления моратория на продажу с/х земель до 2013 года

Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела 10 «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали всего 32 народных депутата.

Данным законопроектом предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель». Им предусмотрено продлить до 2013 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.